روابط التعليم الرسمي تجتمع مساء اليوم... ما مصير الاضراب؟

تجتمع مساء اليوم روابط التعليم الرسمي على اختلاف التسميات للخروج بقرار بشأن الإضراب المستمر منذ مطلع العام الحالي.



وفي هذا الإطار, علمت الـ LBCI أن رابطة أساتذة الملاك في التعليم الأساسي الرسمي تتجه لإعلان العودة إلى التعليم ابتداء من الاثنين ٦ آذار، لكنها تتريث في إعلان الخبر إلى حين صدور قرار الروابط كافة بين اليوم والغد.