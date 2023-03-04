وزير الزراعة يؤكد التعاون الوثيق مع وزارة الإقتصاد في ما خص الأمن الغذائي

وزير الزراعة يؤكد التعاون الوثيق مع وزارة الإقتصاد في ما خص الأمن الغذائي

إلتقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وتم البحث في التعاون والتنسيق بين الوزارتين وخصوصًا في ملف الأمن الغذائي.



كما تم التطرق إلى مشروع التحول الزراعي الغذائي الأخضر نحو التعافي الإقتصادي في لبنان، وتم الإتفاق على أن يكون هناك لقاءات متواصلة بين الفنيين في الوزارتين.



