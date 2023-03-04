وزير العدل غادر الى السعودية للمشاركة في المؤتمر العدلي الدولي

غادر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري الى السعودية، بدعوة من وزير العدل في المملكة العربية السعودية وليد بن محمد الصمعاني، للمشاركة في المؤتمر العدلي الدولي الذي سيقام في الخامس والسادس من شهر آذار الحالي.



هذا ويجمع المؤتمر تحت سقف واحد نخبة من القانونيين والمهتمين حول العالم ‏من ٣٠ دولة و٤ الاف مشارك لتبادل المعرفة والخبرات العدلية والاثراء القانوني على مدى يومين وحول توسيع العلاقات بين الدول في المجال العدلي.