الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جعجع في ذكرى تفجير سيدة النجاة: سيأتي وقت يثبت بالأرقام والدلائل من هو الفاعل

أخبار لبنان
2023-03-04 | 12:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جعجع في ذكرى تفجير سيدة النجاة: سيأتي وقت يثبت بالأرقام والدلائل من هو الفاعل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
جعجع في ذكرى تفجير سيدة النجاة: سيأتي وقت يثبت بالأرقام والدلائل من هو الفاعل

جعجع: ما بصح الا الصحيح

أقامت منطقة كسروان في حزب "القوات اللبنانية"، قداسا في كنيسة سيدة النجاة- زوق مكايل في الذكرى الـ29 لتفجير الكنيسة، تحت عنوان "كانت الخطة لحلنا فبقينا"، وترأس الذبيحة الالهية الأب مارون مدور.
 
وكانت كلمة لرئيس حزب "القوات" سمير جعجع عبر الشاشة وصف خلالها الذكرى الـ29 لتفجير كنيسة سيدة النجاة بـ"اليوم المشؤوم في تاريخ لبنان"، مؤكدا ان "القوات اللبنانية ستتوقف عند هذه الذكرى سنويا حتى بعد مرور 290 عاما، انطلاقا من معناها، ولو ان البعض يسأل ان كان احياؤها بيحرز بعد، باعتبار انها جريمة كبيرة جدا، ومن الجرائم القليلة التي حصلت في هذا الحجم والشكل والنوعية في لبنان وقتل فيها أناس ابرياء، في فترة الصوم، كانوا يصلون في كنيسة، من قبل من كان يتوجب عليه حمايتهم".
 
وأشار الى أنه "من غير الممكن ان ننسى استشهاد 11 لبنانيا ما زال اهلهم يتألمون الى اليوم هم الباقون في ذاكرتهم وذاكرتنا معا، كما لا يغيب عنا مآسي عشرات الجرحى والدمار الذي شهدته الكنيسة وجوارها. هذا الجانب مؤلم وقاس، ولكن الجانب الاكثر ألما ان السلطة التي من واجبها حماية الناس والسعي الى كشف الحقيقة كانت اول من جهل الفاعل وارسى التهمة على حزب القوات بغية التخلص منه. وبالتالي منذ اللحظة الاولى، سعت الاجهزة الامنية والقضائية، وهذا ما يحزن، الى رمي التهمة على القوات بدلا من السهر لتأمين سلامة البلد واستقراره".
 
وقال: "اتذكر حين كنت في مكتبي وسمعت صوت ذاك الانفجار، لم اعرف موقعه، قبل التواصل مع بعض المراجع التي ابلغتني انه حصل في كنيسة سيدة النجاة وان الوسائل الاعلامية بدأت بالنقل المباشر. التعليق الأول اتى من وزير الداخلية في حينها الذي، وقبل البدء بالتحقيقات ومعرفة المعطيات، اعلن ان خلف هذه الجريمة اسرائيل ونفذها عملاؤها في لبنان ومفهوم من هني، من ثم علت ابواق الممانعة، كما تعرفونها، مرددة هذا الكلام".
 
وأضاف جعجع: "قبل هذه الحادثة بشهرين، طلب الرئيس الراحل الياس الهراوي بعد عودته من الشام، من شخص ما، ايصال رسالة لنا مفادها بأن النظام السوري ناوي عليي ويجب ان اغادر لبنان مع زوجتي. وهذه الواقعة مدونة في مذكرات الرئيس الهراوي"، لافتا الى ان "النظام الامني اللبناني – السوري، الذي كان آنذاك في عزه، اتبع سياسة اختيار السلطة للفاعل بدلا من القيام بالتحقيقات اللازمة للوصول الى المجرم الحقيقي، كما يحصل في كل الانظمة المماثلة التي، وللأسف، ما زالت تعشعش في بعض جوانب القضاء والامن اللبناني". 
 
وأكد أن "القرار الظني في هذه الجريمة كان الأسوأ والأتفه في تاريخ القضاء اللبناني، اذ جاءت كل الوقائع مغلوطة لتثبيت التهمة على القوات من خلال استحضار شهود غير موجودين في لبنان او تلفيق شهادات على لسان اخرين او الصاق وقائع حصلت في ايام الحرب في ظروف واماكن وتواريخ مختلفة". وقال: "هنا أتذكر واقعة، حين بدأت محاكمات تفجير الكنيسة، حاولت السلطة والنظام الامني اللبناني – السوري الضغط على اهالي الشهداء الـ11 لتقديم ادعاءات شخصية ضدي، الا ان الجميع رفض القيام بذلك، على خلفية ان حدس الناس لا يخطئ، رغم كل الوجع والألم والضغوط التي مارسها ذاك النظام عليهم، كما ان جميع اللبنانيين ادركوا حينها ان القوات لا علاقة لها بتفجير الكنيسة ووجهوا اصابع الاتهام نحو الفاعل الحقيقي. مع العلم، ان هذا الاخير سخر، في الوقت نفسه، معظم الوسائل الاعلامية نحو هذا الاتجاه. انطلاقا من هنا، نؤكد انه ما بصح الا الصحيح، ولو أن الصحيح لم يصحَّ بعد، وسيأتي وقته ليثبت بالأرقام والدلائل من هو الفاعل ومن كلفت السلطة لتنفيذ هذه الجريمة".
 
واذ شدد على ان "الأسوا من كل هذا التلفيق أنه نفذ من قبل السلطة القائمة يومها للتخلص من القوات التي كانت تتحضر في تلك المرحلة للقيام بالدور الذي تلعبه في الوقت الحاضر"، قال جعجع ان "الجميع يعي اننا شاركنا في اتفاق الطائف ومباحثاته لوضعه قيد التنفيذ".
 
وأضاف: "منذ البداية، تجلت نية نظام الاسد وحلفائه اللبنانيين و"الزقيفه" الآخرين بعدم تطبيق اتفاق الطائف، سعيا منهم لايصالنا الى هذه الوضعية. اذ بعد محاولاتنا الحثيثة لأشهر، كما نعمل اليوم مع السلطة الحالية، تبين لنا ان الاستمرار على هذا النحو هو بمثابة المشاركة في الجريمة المرتكبة بحق لبنان، كما ظهر تباعا. من هنا قررنا الخروج الى صفوف المعارضة، رغم اننا بلغنا ان المعارضة غير ممكنة، فبدأنا باجراء الاتصالات ونظمنا اجتماعا سريا بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبيني في حزيران 1992 بعد ان رأينا ان ما يحصل ليس تطبيقا لاتفاق الطائف".
 
وتابع: "قررنا التحضير للعب الدور الذي عدنا ولعبناه اليوم، اي ان نكون رأس حربة في المعارضة الجدية الراغبة بقيام الدولة وتوقيف كل من يريد تغيير هوية لبنان ويفرض نظاما امنيا عسكريا استبداديا قامعا للحريات، الا انهم استلقونا وأوقفونا قبل استكمال التحضيرات، متخذين قرار حل حزب القوات ووضعنا في الاعتقال او تهجيرنا، ولكن ما حصل كان موقتا، ففي النهاية هم من تهجروا ونحن عدنا وبقينا وسنبقى. استهدفوا القوات لانها كانت تستعد للعب الدور الذي تلعبه في هذه المرحلة. من العام 2005 الى اليوم لم نر يوم خير في لبنان، اذ نفذوا جريمة بحجم جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهداء ال17، فكان انفجار هزَّ بيروت في وقت منعوا اي تحقيق جديا الى درجة فركشوا التحقيق الدولي حتى خرج بنتيجة دلت على الفاعل ولكن لم تكن على قدر النتيجة المرجوة".
 
جعجع الذي رأى ان البعض يحاول المقارنة بين تفجير كنيسة سيدة النجاة وتفجير مرفأ بيروت، أكد "ارتباطهما من ناحية الوجع المشترك وسقوط ضحايا من المدنيين كما ان الفاعل واحد في مكان ما، باعتبار انه ينتمي الى الجبهة العريضة المسماة الممانعة"، ولكنه أشار الى ان "الفرق الاساسي بينهما ان جريمة تفجير سيدة النجاة نفذت عن سابق تصور وتصميم بغية اتهام القوات بها اما جريمة مرفأ بيروت فمن المستبعد ان تكون كذلك". 
 
كما شدد على اننا "بانتظار التحقيقات لتثبت هذه النظرية او تسقطها ولكشف حقيقة انفجار مدمر اودى بحياة المئات والاف الجرحى، فضلا عن الاضرار المادية"، لافتا الى ان "في ما يتعلق بجريمة تفجير الكنيسة اجريت التحقيقات لتلبيسها لفريق آخر، بينما في جريمة تفجير المرفأ يمنعون التحقيق في شتى الطرق، اذ عيِّن المحقق العدلي الاول وأجبر على الاستقالة ليعين بعدها محقق آخر اصر على المتابعة ولم يتراجع رغم كل الضغوط، فاتبعوا عندها سياسة العرقلة من خلال ضرب القضاء". 
 
ولفت الى ان "المعنيين والمسببين لهذه العرقلة هم ابناء المحور نفسه، محور الممانعة، فهذا اسلوبهم وهم منذ نشأتهم لا يريدون لا حقيقة ولا عدالة ولا شفافية بل يفضلون الغموض والظلام لأن "اللعيبة تبعن" خلف كل هذه الجرائم بشكل او بآخر".
 
واذ تقدم بالتعازي من أهالي الشهداء ورفع الصلاة عن راحة أنفسهم، قال جعجع: "الله يعطينا العمر والجهد والقوة كي لا تبقى حقيقة تفجير الكنيسة ضائعة الى الآبد وسنثابر لكشف حقيقة من فجر مرفأ بيروت حتى لا تلقى المصير نفسه".

أخبار لبنان

جعجع

ذكرى

تفجير

سيدة النجاة

LBCI التالي
هل يرشّح باسيل نفسه قريبا للرئاسة الاولى؟ (الجمهورية)
بري لـ"الجمهورية": من لا يكمل نصاب جلسة انتخاب رئيس عليه أن يتحمّل المسؤولية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:12

جعجع يستبعد أي إمكانية حاليا لتراجع حزب الله عن دعم فرنجية للرئاسة: الحزب يريد رئيسا يكون له مئة في المئة وينفذ سياسته

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-01

عقيص لـ "حوار المرحلة": قضية تفجير المرفأ لم تمت ولن تموت وهناك تحقيق يجري في الموزمبيق لتوصيل الخيوط وكشف الحقيقة

LBCI
صحف اليوم
2023-02-28

جعجع لـ"الشرق الأوسط": خيار فرنجية ليس وارداً

LBCI
أخبار سياسية
2023-02-27

بحث في ملف رئاسة الجمهورية وبرنامج صندوق النقد بين جعجع وشيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

في الجزء الثاني من سلسلة "الرسمي بدو جرأة": أساتذة التعاقد مقابل أستاذة الملاك

LBCI
أخبار لبنان
13:40

تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ يستعرض محطات منذ دخول الباخرة روسوس حتى الانفجار

LBCI
أخبار لبنان
13:37

جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: تقدمنا بسلسلة دعاوى لدى التفتيش القضائي بحق عويدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

وقفة احتجاجية في باريس بلغة الموسيقى.. تضامناً مع ضحايا "اللاعدالة" في لبنان

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

في الجزء الثاني من سلسلة "الرسمي بدو جرأة": أساتذة التعاقد مقابل أستاذة الملاك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هل من خلاف بين السعودية والإمارات؟

LBCI
أخبار لبنان
11:42

اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: العودة الاثنين إن تمت ستكون عودة الى فوضى منظمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-01

بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هل من خلاف بين السعودية والإمارات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

في الجزء الثاني من سلسلة "الرسمي بدو جرأة": أساتذة التعاقد مقابل أستاذة الملاك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل ينجح نتنياهو بتوسيع الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية؟

LBCI
أخبار لبنان
13:40

تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ يستعرض محطات منذ دخول الباخرة روسوس حتى الانفجار

LBCI
أخبار لبنان
13:37

جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: تقدمنا بسلسلة دعاوى لدى التفتيش القضائي بحق عويدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

كيف يقيم الجهاز الفني الحالي موسمه الأول على رأس المنتخب اللبناني لكرة السلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

وقفة احتجاجية في باريس بلغة الموسيقى.. تضامناً مع ضحايا "اللاعدالة" في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قبل أن تعود إلى متحف سرسق... ثلاث لوحات معروضة في بومبيدو - باريس وهذا موعد إعادة فتح أبوابه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ليلة من ليالي الثقافة والفن الجامع تحييها مهرجانات البستان مع جورج خباز ومجموعة من الموسيقيين والفنانين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:30

كهرباء لبنان: الإستمرار بإعتماد سعر صيرفة 43600 ل.ل. +20 بالمئة في إصدار الفاتورة

LBCI
أمن وقضاء
07:02

شرطة بلدية كفررمان تلقي القبض على سوري يتلصص على منازل البلدة

LBCI
حال الطقس
01:09

كيف سيكون طقس الـWeekend؟

LBCI
صحف اليوم
00:00

هكذا تدخل المسدّسات التركية لبنان (نداء الوطن)

LBCI
رأي حر
01:20

هذا المقال كتبته الآلة ....فنعيماً أيّها الكتّاب

LBCI
أمن وقضاء
04:51

توقيف رئيس عصابة سرقة سيارات في رصيده أكثر من أربعين سيارة

LBCI
أمن وقضاء
08:18

رفض الخروج من المخيم... فأغرته أمن الدولة بسيجارة حشيشة وأوقفته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

كم تبلغ قيمة الـ500 والـ250 ليرة لبنانية كمعدن؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة