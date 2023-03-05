العثور على جثة تطفو على سطح البحر قبالة مرفأ الصيادين في صيدا

عثر فجر اليوم على جثة مجهولة الهوية طافية على سطح الماء في البحر قبالة ميناء الصيادين في مدينة صيدا.



حضر عناصر من فوج إطفاء بلدية صيدا والدفاع المدني وعملت على سحب الجثة ورفعها من المياه. فيما عمل عناصر الصليب الاحمر على نقل الجثة الى مستشفى صيدا الحكومي للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة، في حضور عناصر من الاجهزة الامنية والعسكرية التي باشرت تحقيقاتها في الحادثة.