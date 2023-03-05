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قاووق: المستجدات الأخيرة عززت فرص التوافق من أجل انتخاب رئيس للجمهورية

أخبار لبنان
2023-03-05 | 03:12
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قاووق: المستجدات الأخيرة عززت فرص التوافق من أجل انتخاب رئيس للجمهورية
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قاووق: المستجدات الأخيرة عززت فرص التوافق من أجل انتخاب رئيس للجمهورية

قاووق: المستجدات الأخيرة عززت فرص التوافق من أجل انتخاب رئيس للجمهورية

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "أولويتنا تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية من أجل أن نوقف الإنهيار وننقذ البلد لكن أولوية فريق التحدي والمواجهة أخذ البلد إلى مغامرة جديدة للإنقلاب على التوازنات السياسية الداخلية"، قائلًا إنهم "يريدون الإمساك بالبلد ليغيروا هويته وموقعه ودوره في المنطقة وليلحقوه بركب التطبيع".
  
وشدد قاووق على أن "الرهان على مساعدة خارجية هو رهان على سراب لأن هناك دولًا إقليمية مع أميركا تضع فيتو على أي مساعدة خارجية للبنان، وهذا يفرض علينا أن نعتمد على أنفسنا في إنقاذ بلدنا، ولا يمكن إنقاذ البلد بالكيديات وتصفية الحسابات".
 
وأشار إلى أن "جماعة التحدي والمواجهة يريدون إنتخاب رئيس منصة للإنقضاض على الثوابت الوطنية لتصفية الحسابات السياسية لكن موقف حزب الله واضح، حيث إننا لسنا في موقف ضعيف ولسنا في العام 1982 حتى يأتي رئيس على ظهر دبابة أو يأتي رئيس بضغط الجوع والأزمة الإقتصادية والإجتماعية".
 
ولفت إلى أن "المستجدات الأخيرة عززت فرص التوافق والأصوات الداعمة للتوافق وهناك أصوات دولية ونواب وأحزاب وقوى في لبنان غيرت موقفها لصالح مشروع التوافق لأنهم أدركوا أن المخرج الوحيد للأزمة هو بالحوار، وهذا ما فجر غضب التعطيليين وجعلهم يصرخون ويسيئون الأدب مع المقاومة وشعبها".
 
وختم قاووق مؤكدًا أن "العروبة الأصيلة هي عروبة المقاومة في فلسطين ولبنان وليست العروبة الأميركية المزيفة". 
 

أخبار لبنان

حزب الله

نبيل قاووق

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