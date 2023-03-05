المتعاقدون الثانويون: العودة إلى التدريس غدًا

المتعاقدون الثانويون: العودة إلى التدريس غدًا



أعلن المتعاقدون الثانويون العودة إلى التدريس يوم غد الإثنين في الخامس من آذار وطلبوا من المديرين فتح المدارس بمن حضر، قائلين: "تعليم أولادنا ورزق عائلاتنا هما الكرامة بحد ذاتها، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة التي خسر فيها المتعاقد مستحقات 3 أشهر ووقع على عاتقه وحده دفع فواتير الإضراب".



وأشاروا إلى أن "لو أساتذة الملاك يعانون ما نعانيه من حرمانهم رواتبهم عند الإضراب، لما أضربوا لحظة واحدة ونقطة على السطر. فالكرامة لا تتجزأ وتبدأ قبل كل شيء بالتضحيات الجسام التي حملها ويتحملها على مضض جميع المتعاقدين".