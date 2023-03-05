بلبلة تسود قطاع التعليم الرسمي... إليكم آخر تفاصيل الإضراب

بلبلة تسود قطاع التعليم الرسمي... إليكم آخر تفاصيل الإضراب

تسود بلبلة قطاع التعليم الرسمي في ظل تناقضات كبيرة تشهدها روابط الأساتذة بشأن العودة عن الإضراب الذي دخل شهره الثالث.



وفي حين أعلنت روابط في العودة الى التدريس غدًا، أصرت أخرى على التمسك بالإضراب.