وزير العدل التقى نظيره السعودي في الرياض.. وتداول في شؤون البلدين على الصعيدين القضائي والعدلي

وزير العدل التقى نظيره السعودي في الرياض.. وتداول في شؤون البلدين على الصعيدين القضائي والعدلي

تداول وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري مع نظيره السعودي الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني في شؤون البلدين على الصعيدين القضائي والعدلي.



وكان الخوري قد التقى الصمعاني على هامش "المؤتمر العدلي الدولي" الذي يقام في الرياض، وتداولا بأهمية الخطوة التي أقدمت عليها المملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي القضائي عشية مؤتمر "مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي"، في فندق ريتز كارلتون في الرياض.