جريحان جراء سقوط صخرة على طريق عام داريا- ابو ميزان

سقطت صخرة من مرتفع ظهر اليوم على سيارة رباعية الدفع أثناء مرورها على طريق عام داريا أبو ميزان كسروان، ما أدى إلى تحطم مقدمة السيارة وإصابة شخصين كانا بداخلها بجروح.وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني وقدمت للجريحين الإسعافات الأولية ميدانيا.