شرطة بلدية طرابلس تذكر بالخط الساخن لتلقي الشكوى حول الأبنية المتصدعة

شرطة بلدية طرابلس تذكر بالخط الساخن لتلقي الشكوى حول الأبنية المتصدعة



جددت شرطة بلدية طرابلس تذكير المواطنين بالخط الساخن الذي وضعته، تسهيلا على أهالي مدينة طرابلس، وأبدت إستعدادها لتلقي تبليغاتهم بشأن المباني المتصدعة جراء الهزات الأخيرة، أو الحضور شخصيا الى مبنى بلدية طرابلس لتقديم الشكوى.



وذكرت بالتواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم: 71897079.