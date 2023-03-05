تعليق الدروس في مدرسة البنات الرسمية في بخعون- الضنية بسبب تصدع المبنى

تعليق الدروس في مدرسة البنات الرسمية في بخعون- الضنية بسبب تصدع المبنى



أعلنت مدرسة البنات الرسمية في بلدة بخعون - الضنية، في بيان، أنه "بعد معاينة المبنى تبين وجود خطر لتصدع الطابق العلوي على إثر تداعيات الزلزال الاخير، وبناء عليه فإن المنطقة التربوية اقترحت نقل المدرسة بشكل موقت الى مبنى آخر، إلى حين انجاز الترميم حفاظا على سلامة أبنائنا، وإلى حين ايجاد مكان آخر تبقى الدروس معلقة على أن يتم تعويضها لاحقا".