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قاسم هاشم للـLBCI: لم نقل إننا سنذهب الى الجلسة بمرشّح واحد.. وقائد الجيش أثبت امكانياته ولكن الرئاسة لها معطياتها المختلفة

أخبار لبنان
2023-03-06 | 03:54
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قاسم هاشم للـLBCI: لم نقل إننا سنذهب الى الجلسة بمرشّح واحد.. وقائد الجيش أثبت امكانياته ولكن الرئاسة لها معطياتها المختلفة
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قاسم هاشم للـLBCI: لم نقل إننا سنذهب الى الجلسة بمرشّح واحد.. وقائد الجيش أثبت امكانياته ولكن الرئاسة لها معطياتها المختلفة

قاسم هاشم للـLBCI: ما دعا إليه بري فتح باب النقاش

أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أنّه عندما طُرح اسم رئيس تيار المرده سليمان فرنجية من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، هذا يعني أنّه مرشّح الفريق ولكنه لا يعني أنه "مرشّحنا ونقطة على السطر فلننتخبه أو لا رئيس"، قائلاً: "ما دعا إليه بري فتح باب النقاش والحوار وفرنجية مرشّح أساسي لكن لم نقل أننا سنذهب الى الجلسة بمرشّح واحد".

وعن قائد الجيش العماد جوزيف عون، قال خلال حديث في برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "قائد الجيش أثبت من موقعه بقدرته وامكانياته وكان قائداً فعلياً بكل ما امتلك من امكانيات ولكن الرئاسة لها معطياتها المختلفة تماماً والاتصالات مستمرّة للخروج من حالة الجمود التي كنّا نعيشها في الجلسات المتتالية ما قد يساهم في اسراع امكانية الوصول الى رئيس من خلال فتح الباب للنقاش".

واعتبر أنّ لا إمكانية اليوم للوصول برئيس تحدٍ بل يجب أن يصل الرئيس بروحية توافقية وموضوع انتخابه يجب أن يكون داخلياً بشكل أساسي دون انتظار أي اشارات خارجية ولكن ليس هناك من مانع أن يساعدنا الخارج في أية لحظة من اللحظات. 

وقال: "نحن محكومون بالتوافق في كلّ المراحل وفي كلّ مرحلة كنا نذهب الى التسويات أمّا هذه المرحلة وهذا العهد فهما محطة مفصلية لأخذ البلد الى مكان آخر وتطبيق الطائف بشكل أساسي".

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قاسم هاشم

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