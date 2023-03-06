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تعميم من ميقاتي إلى الإدارات العامة بِشأن قبول الهبات وإدارة أموالها...

تعميم من ميقاتي إلى الإدارات العامة بِشأن قبول الهبات وإدارة أموالها...







للإطلاع على التعميم، إضغط أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميمًا إلى الإدارات العامة بِشأن قبول الهبات وإدارة أموالها.للإطلاع على التعميم، إضغط هنا