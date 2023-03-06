إقفال سوبرماركت في عين الدلب بالشمع الأحمر وتوقيف مديره

إقفال سوبرماركت في عين الدلب بالشمع الأحمر وتوقيف مديره



أقفلت رئيسة مكتب الإقتصاد الإقليمي في محافظة الجنوب ميساء حدرج سوبرماركت "التوفير" فرع عين الدلب بالشمع الأحمر، كما تم توقيف مديره بناءً لإشارة النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بعدما تبين إرتكابه لمخالفات عديدة، على أن يتم إستجوابه من قبل الجهات الأمنية المعنية لإتخاذ الإجراء القضائي المناسب في حقه.