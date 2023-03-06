الأبيض: للحصولِ على رقم صحي للتسجل في نظام meditrack... وخط ساخن للمرضى

الأبيض: للحصولِ على رقم صحي للتسجل في هذا النظام meditrack



أعلن وزيرُ الصحة فراس الأبيض في مؤتمرٍ صحفي عن نتائج نظام تتبع الدواء meditrack الذي إعتمدته الوزارة منذ فترة.



كما دعا الأبيض المرضى للحصولِ على رقم صحي، للتسجل في هذا النظام، معلناً أنه سيتم توسيع عدد المراكز التي تعطي رقماً صحياً لتشمل كل الأراضي اللبنانية.



وكشف الأبيض عن إطلاق رقم ساخن الإثنين المقبل وهو 1214 يُمكن للمرضى الإستفسارَ من خلاله عن كل التفاصيل والتبليغ عن تفاوت أسعار الأدوية بين صيدليةٍ وأخرى.