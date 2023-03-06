وقفة للأساتذة المتعاقدين في محيط وزارة التربية للتذكير بمطالبهم

وقفة للأساتذة المتعاقدين في محيط وزارة التربية للتذكير بمطالبهم

على المقلب التربوي، وبعد اكثر من شهرين على الإضراب، عاد تلامذة التعليم الرسمي الى مدارسهم بعد اعلان الروابط فك الإضراب.



لكن العودة أتت منقوصة مع رفض جزء من الأساتذة العودة بالرغم من التحفيزات المالية التي قدمتها وزارة التربية.



وفي هذا الصدد وقفة للأساتذة المتعاقدين في محيط وزارة التربية للتذكير بالمطالب.