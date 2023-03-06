وقفة امام قصر العدل في بيروت لمجموعة نون وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

نفذت مجموعة نون وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بالتنسيق مع مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Human Rights Watch، وقفةً امام قصر العدل في بيروت، مطالبين بلجنة تقصي حقائق دولية من اجل التحقيق في الملف هذا.