عن الفجوة في خِراج بلدة برقا البقاعية: الظاهرة طبيعية

عن الفجوة في خِراج بلدة برقا البقاعية: الظاهرة طبيعية

أكد المجلس الوطني للبحوث العلميّة انه وبعد كشف اختصاصيين على الفجوة في خِراج بلدة برقا البقاعية، تبين ان الموقعَ المذكور يقع على احدى الفجوات المغطاة بطبقة من التُربة الطينية الهشة والتي تشكّل نقطة ضعف، ومن الممكن ان تكون قد تعرضت مع الوقت لعملية تشقق أدّت الى انهيارها، وقد تكون الارتجاجات الزلزالية الأخيرة سارعت في هذا الإنهيار.



واضاف المجلس ان الظاهرة هذه طبيعية وهناك احتمال لوجود فجوات عدة مغطاة بالتربة السميكة في المنطقة، ما يستدعي أخذ الحيطة.



هذا وقد أوصى المجلس بضرورة تسييج الفجوة خاصة وأنها قابلة للتوسّع نظراً لهشاشة التربة.