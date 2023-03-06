نقابة المستشفيات ناشدت الضمان تجديد العمل بتسديد السلفات الشهرية

نقابة المستشفيات ناشدت الضمان تجديد العمل بتسديد السلفات الشهرية

أوضحت نقابة المستشفيات في لبنان أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي توقف عن تسديد دفعات شهرية للمستشفيات كسلفة عن مستحقاتها منذ بداية هذه السنة دون وجود آلية بديلة حاليًا للدفع، وذلك بسبب غياب قرار يصدر عن مجلس إدارة الضمان.



وأشارت إلى أن هذا الأمر يشكل ضغطًا ماليًا ليس بإمكان المستشفيات تحمله، وفي حال إستمراره، ستجد المستشفيات نفسها مرغمة على عدم قبول موافقات الإستشفاء الصادرة عن الضمان الإجتماعي والطلب من المرضى تسديد فاتورة الإستشفاء كاملة قبل خروجهم من المستشفى.



وناشدت النقابة مجلس إدارة الضمان الإجتماع بدون مزيد من التأخير وإتخاذ القرار بتجديد العمل بتسديد السلفات الشهرية تجنبًا من الوصول إلى تدابير من شأنها أن تزيد من معاناة المضمونين.