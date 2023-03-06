حنكش من السويد: لبنان سينهض والإيمان بالوطن أقوى من الإنهيار

أكد النائب الياس حنكش أنه مهما كثرت المصاعب فإن لبنان سينهض، مؤكدًا العمل على قيام بلد يعيش فيه أبناؤه بسلام وطمأنينة بتعدديتهم وتنوعهم ويحققوا أحلامهم في وطنهم ويكون لهم القدرة على بناء مستقبل يليق بهم، مشددًا على أهمية إستعادة اللبنانيين الذين اضطروا إلى ترك وطنهم بسبب الأوضاع الصعبة.وكان حنكش يتحدث إلى الجالية اللبنانية في مدينة ستوكهولم عاصمة السويد حيث يشارك في زيارة رسمية يقوم فيها وفد برلماني لبناني يضم النواب فواد المخزومي، رازي الحاج، بلال الحشيمي، أديب عبد المسيح، وغسان سكاف إضافة إلى مستشاري النائب مخزومي كارول زوين للشؤون السياسية وهنري شاوول للشؤون الإقتصادية وجوزيف حايك ممثلًا سفارة السويد في لبنان.وتناول حنكش الوضع الصعب الذي يمر فيه لبنان والمآسي التي يختبرها الشعب اللبناني من إنفجار الرابع من آب إلى الإنهيار الإقتصادي والمالي، مؤكدًا أن إيمانهم بوطنهم أقوى من إنهيار الدولة والفقر المنتشر في كل بيت والذي يعاني منه كل الشعب اللبناني بمختلف طوائفه دون تفرقة وقد جمعتهم المصيبة.وأشار إلى أن النواب المشاركين في الزيارة تمكنوا مع زملاء لهم من إعادة التوازن إلى داخل المجلس النيابي وهم يعملون لإستعادة لبنان لمساره الصحيح وتجمعهم مبادىء كثيرة على الرغم من تعدد إنتماءاتهم تمامًا كما تجتمع الجالية اللبنانية على حب لبنان، مؤكدًا حاجة البلد إلى دعم اللبنانيين في الخارج.وكان الوفد البرلماني إلتقى سفير لبنان في السويد حسن صالح، كما سيكون للوفد لقاءات متعددة مع عدد من المسؤولين السويديين وأعضاء الجالية اللبنانية.