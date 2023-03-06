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القاضي أبو سمرا حدد 15 الحالي موعدا لاستجواب رياض سلامة وشقيقه ومساعدته

أخبار لبنان
2023-03-06 | 07:21
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القاضي أبو سمرا حدد 15 الحالي موعدا لاستجواب رياض سلامة وشقيقه ومساعدته
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القاضي أبو سمرا حدد 15 الحالي موعدا لاستجواب رياض سلامة وشقيقه ومساعدته

15 آذار موعدا لاستجواب رياض سلامة وشقيقه ومساعدته

حدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا،  15 آذار الحالي، موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في إدعاء النيابة العامة ضدهم بجرائم "الاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غيرالمشروع والتهرب الضريبي".

أخبار لبنان

القاضي أبو سمرا

استجواب

رياض سلامة

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