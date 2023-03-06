مؤسسة مياه لبنان الشمالي: عطل فني على منظومة دفاشات مار يعقوب يتسبب بقطع المياه عن بلدات بترونية

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي في بيان، حصول عطل فني على منظومة دفاشات مار يعقوب في قضاء البترون.



وأعلمت المشتركين أنها اضطرت آسفة إلى قطع المياه عن البلدات البترونية التالية: بشتودار، عورا، داعل، نحلا ، أصيا، ياريتا، زان، الفتيحات ، عرطز، هربونا، حلتا، كفرشليمان، رشكده، كفرحتنا ، العلالي، مراح الحاج، ضهر المزرعة، وضهر القطلب بسبب العطل، على أن تتم إعادة ضخ وتوزيع المياه فور إصلاح الأعطال.