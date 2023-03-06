قراران جديدان لوزارة الصحة حول مرضى السرطان وبعض الأمراض المزمنة

نشرت وزارة الصحة العامة جدولاً يظهر المراكز المخصصة لحصول اي مريض على رقم صحي موحّد، المطلوب لإستفادة اي مريض من الحصول على دوائه عبر منصة الmeditrack، وتحديداً مرضى السرطان وبعض الأمراض المزمنة.كما أصدرت قرارين، الأول يؤكد رفع عدد الأدوية المؤمنة عبر meditrack لتشمل أدوية أمراض إضافية، في المستشفيات والصيدليات.أما القرار الثاني، فهو حول المؤسسات الصحية والصيدلانية التي تتضمن نظام تتبع أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية meditrack.**للاطلاع على القرار الأول، اضغط**للاطلاع على القرار الثاني اضغط** تجدون جدول المراكز المخصصة لتسجيل الرقم الصحي الموحّد، مرفقاً أدناه