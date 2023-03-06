سامي الجميّل بعد لقاء المطران بو نجم: لن نخضع لمعادلة "إما الرئيس الذي نريد أو الفراغ"

سامي الجميّل: سنقوم بكل ما في وسعنا لمنع وصول أي رئيس يتبنى نهج الممانعة

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أنهم "لن يخضعوا لمعادلة اما أن تنتخبوا الرئيس الذي نريد او لا رئيس"، قائلا: "هذا الأمر رفضناه في المرة السابقة فيما خضع غيرنا له فنجحوا في ايصال مرشحهم ودمروا البلد ولكننا في هذه المرة لن نرضى ان يتم تهديدنا بالفراغ لنخضع للشروط التي نعتبرها لا تصب في مصلحة لبنان".



الجميّل تحدث عقب لقائه في الصيفي راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم موفدا من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يرافقه المونسنيور إيلي خوري كما حضراللقاء نائب رئيس الكتائب النقيب جورج جريج.



وأشار الجميّل الى أن "اللقاء كان مثمراً والمبادرة التي تقوم بها بكركي جدية وكذلك طريقة مقاربة الأمور"، متمنياً على غبطة البطريرك ان يستمر المطران بو نجم في سعيه.



وقال: "كما اقترحنا من اليوم الأول لا يفيد بشيء طرح اسماء من دون معرفة المشروع الذي تحمله وهذا هو المهم، فعلينا ان نعرف برنامج الرئيس لنتمكن من اختيار الأسماء".



وأضاف: "الثابت الوحيد اننا لا نرضى ان يستمر البلد بالنهج الذي كان يسير عليه في السنوات الست الماضية فهي اذا ما تكررت تعني انتهاء لبنان كما نريده والتوجه الى المزيد من الهجرة واليأس والاستسلام. نريد رئيساً يعطي الأمل للبنان ولجيل جديد من الشباب يطمح في العيش في بلد حضاري ومتطور".



وتابع: "كما سبق واعلنا، نؤكد مجدداً أننا سنقوم بكل ما في وسعنا لمنع وصول اي رئيس يتبنى نهج الممانعة الذي يدمر ما تبقى من مقومات البلد".



ودعا الجميّل فرقاء المعارضة الى مزيد من التنسيق لخلق توازن مع من يسعى لترك البلد في الحالة الراهنة.