فوج اطفاء بيروت سيطر على الحريق الذي شبّ في برج كرم في منطقة الأشرفية - الرميل

دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: لا اصابات والأضرار مادية

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأنه على إثر تلقي بلاغ يفيد بحصول حريق كبير في إحدى الأبنية الشاهقة في منطقة الأشرفية، توجهت على الفور فرق الإطفاء والاسعاف من فوج إطفاء مدينة بيروت وعند وصولهم كانت سحب الدخان تتصاعد من الطبقات العليا من برج كرم في منطقة الأشرفية – الرميل، حيث عمل رجال الفوج بمؤازرة الدفاع المدني على الوصول الى مكان الحريق واخماده بالسرعة اللازمة، ليتبين أن الحريق بدأ في الطبقتين الاولى والثانية وامتد عبر منور المبنى إلى الطبقات العلوية وصولا إلى الطبقة ٢٤.



وأشارت دائرة العلاقات العامة الى أن التدخل السريع لرجال الاطفاء حال دون امتداد النيران الى باقي أرجاء وطبقات المبنى التي كانت ستؤدي حتماً الى احتراقه بالكامل.



وأعلنت أنه بعد محاصرة النيران في منور البناء والسيطرة على الحريق تم سحب ثلاث قوارير غاز كانت موضوعة في المكان، كما أنه لم يسجل أي إصابات بشرية وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.