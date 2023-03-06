نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً

نصرالله: المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية هو سليمان فرنجية

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنهم يريدون انتخاب رئيس بشكل قاطع وأنهم لا يريدون الفراغ، قائلا: "لا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً".

وأعلن نصر الله أن المرشح الطبيعي الذي يدعمونه في الانتخابات الرئاسية هو سليمان فرنجية.



وأشار نصر الله الى أن "ايران وسوريا لم تتدخلا ولا تتدخلان في هذا الاستحقاق وكل من يتحدث معهما يقال لهم راجعوا حلفاءنا في لبنان، اذا من جهتنا هذا الموضوع "خالص"، من جهة الآخرين سيبقون بانتظار السعودية وأميركا وفرنسا؟، قائلا: "نحن قرارنا بالكامل بأيدينا نرشح ونختار ونحاور من نريد ولا ننتظر الخارج".



وأضاف: "نحن لا نراهن على أوضاع اقليمية ونعمل ليلا ونهارا ليكون انتخاب الرئيس غدًا اذا أمكن ولا ننتظر التسويات ونقول للبنانيين لا تنتظروا التسويات".



وشدد على ألا علاقة للملف النووي الايراني بأي شيء آخر في المنطقة، لافتا الى أن من ينتظر تسوية ايرانية أميركية سينتظر ألف سنة ومن ينتظر تسوية سعودية ايرانية سينتظر كثيرا.