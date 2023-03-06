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تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري

أخبار لبنان
2023-03-06 | 11:15
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تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري
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تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري

غرد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري عبر حسابه على تويتر، قائلا: "ظاهرة التقاء الساكِنَينِ في الِاستِحقَاقَاتِ البُنيَوِيّةِ تَقتَضِي التَّأَمُّلَ لتكرارهَا نُطقًا وإعرابًا، وخلاصةُ القولِ هُنَا:"إذا التَقَى سَاكِنَانِ فيتمُّ التخلّصُ من أَوَّلِهِمَا؛ إمَّا حذفًا إذا كان مُعتلًّا، أو بتحريكِ أحدِهمَا إن كان السَّاكنُ صحيحًا".
  

أخبار لبنان

لافتة

للسفير

البخاري

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