الكتائب: اكتمال عدد أعضاء المكتب السياسي الـ22 بانتخاب ستة جدد

أعلن حزب الكتائب اللبنانية أنه أتم عملية انتخاب اعضاء المكتب السياسي ليكتمل عدد اعضائه الـ22 بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي.



وأشار في بيان، الى أن "الانتخابات جرت في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، حيث قام اعضاء المكتب السياسي المنتخبين في خلال المؤتمر العام الذي انعقد في 3-4-5 من شهر شباط الماضي، باختيار ستة اعضاء اضافيين من بين عشرة تنافسوا على المقاعد، وقد فاز في الانتخابات كل من: جورج يزبك، رشيد رحمه، زينة حبيقة، مجيد العيلة، ابراهيم مرجي، وليد فارس وانضموا الى عضوية المكتب السياسي مع كل من آلان حكيم، أرز فدعوس، لينا الجلخ، ريتا بولس، سعد الله عردو، سمير خلف، ناجي صفير، جان زيلع، سهيل حمدان، جويل بو عبود، مارون عساف، رستم صعيبي، جوزفين قديسي، غسان ابو جوده، جورج اسطفان وبشير عساكر".