البخاري في بكركي... ماذا في تفاصيل اللقاء؟

البخاري أكد للراعي أن السعودية ليس لديها شخصية معينة تدعمها للرئاسة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري.

وقد غادر البخاري من دون الإدلاء بأي تصريح.

وعلمت الـLBCI أن البخاري أكد للراعي أن السعودية ليس لديها شخصية معينة تدعمها للرئاسة لكنها تتحدث عن رئيس انقاذي ليس منغمسا بالفساد السياسي والمالي، وبكركي توافق المملكة على المواصفات بحسب ما أكد المسؤول الاعلامي ردا على سؤال للـLBCI.