الصادق للـLBCI: القطار وُضع على السكة للذهاب في طريق انتخاب رئيس للجمهورية

الصادق: التسوية داخل مجلس النواب غير موجودة

رأى النائب وضاح الصادق أنه صار الوقت لانتخاب رئيس للجمهورية والقطار وُضع على السكة للذهاب في طريق انتخاب الرئيس.



وكشف الصادق، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـ LBCI، أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لم يكن منذ البداية ضمن سلة أسماء حزب الله للرئاسة والتي كانت تتضمن إسمي قائد الجيش العماد جوزيف عون والوزير السابق زياد بارود، مشيرا إلى أن ما تغير هو اللقاء الخماسي وإمكانية فرض عقوبات دولية على كل من يعرقل الانتخابات الرئاسية وإمكانية إعادة سوريا إلى المحور العربي.



وشدد على أن التسوية داخل مجلس النواب غير موجودة، مؤكدا أن هناك 43 نائبا على الاقل لن يقوموا بتسوية رئاسية.



ولفت الصادق إلى أن المرحلة الانتقالية ستكون صعبة أي الانتقال من سيطرة ميليشياوية على البلد إلى بلج سيادي.



وأكد أن للملكة العربية السعودية كما الدول العربية الاخرى صناديق ومشاريع استثمارية بإمكانهم تغيير وجه لبنان، لكن ليس قبل انتخاب رئيس عير منتمي لمحور الممانعة الذي أخذنا إلى محور آخر معادي تماما للعرب.







