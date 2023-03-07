الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لبنان يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي

أخبار لبنان
2023-03-07 | 04:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لبنان يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لبنان يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي

لبنان عاد للعب دوره الطبيعي في الامم المتحدة

تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك إستعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعد أن سددت البعثة بناء على تحاويل مالية واردة لحسابها مؤخرا" المساهمتين السنويتين المتوجبتين عن العامين ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.

وبذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة.

أخبار لبنان

خبر عاجل

الامم المتحدة

وزارة الخارجية

LBCI التالي
فرونتسكا: الأزمة في لبنان تؤكد مسؤولية السياسيين في تفعيل مؤسسات الدولة
أمن الدّولة في بعلبكّ توقف عصابة سرقة أسلاك كهربائية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-02-24

متحدث باسم الامم المتحدة: الخطة الصينية في شأن اوكرانيا "مساهمة مهمة"

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-22

ميقاتي في اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان: الأولوية لاعادة لبنان على طريق التعافي

LBCI
أخبار دولية
2023-02-18

الامم المتحدة تفتح معبرين بهدفِ إيصالِ المساعدات الى كافة المناطق السورية

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-18

وزارة الخارجية الكويتية للكويتيين المتواجدين في لبنان: لأخذ الحيطة والحذر تجاه الإحتجاجات والإضطرابات الأمنية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:26

بري عرض الأوضاع مع السفيرة الفرنسية واستقبل سليم ومولوي

LBCI
أخبار لبنان
07:33

إجتماع وزاري للبحث في شؤون المطار

LBCI
أخبار لبنان
07:11

الحلبي: المعدل الوسطي العام للمدارس التي فتحت وقامت بالتدريس بصورة طبيعية بلغ نحو ٨٠%

LBCI
أخبار لبنان
07:04

الملف الرئاسي حضر في لقاء البخاري - الراعي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:04

الملف الرئاسي حضر في لقاء البخاري - الراعي

LBCI
رياضة
2023-03-06

محمد صلاح يواصل كتابة أسطورته بأحرف من ذهب في صفوف ليفربول

LBCI
أخبار دولية
02:44

رئيس سريلانكا: الصين وافقت على إعادة هيكلة قروضها للجزيرة

LBCI
أخبار دولية
05:18

وزير الدفاع الروسي: السيطرة على باخموت "أساسية" لمزيد من الهجمات الروسية في أوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
03:58

ميقاتي استقبل وفدا من الإتحاد اللبناني لكرة السلة... وموضوع إعطاء الجنسية اللبنانية للاعب سبيلمان محور اللقاء

LBCI
أخبار لبنان
03:47

البخاري في بكركي... ماذا في تفاصيل اللقاء؟

LBCI
أخبار لبنان
13:52

مصرف لبنان سيواصل التدخل في سوق الدولار عبر صيرفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

ماذا تعني تغريدة البخاري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إيجابية في ملف الدواء: وزارة الصحة توسّع العمل في نظام التتبّع لتأمين الدواء لمستحقيه.. وهذا ما عليكم فعله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مرضى غسيل الكلى يفضّلون الموت على الذلّ!

LBCI
آخر الأخبار
13:33

لبنان يحجز تذكرته الى الالعاب الاولمبية في الجودو

LBCI
آخر الأخبار
13:32

وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في المنطقة.. تهدئة أو حرب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:15

تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري

LBCI
اقتصاد
03:14

تسعيرة جديدة للمحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
10:04

نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

ماذا تعني تغريدة البخاري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط

LBCI
أمن وقضاء
03:03

اقتحموا أحد المنازل مهدّدين من بداخله بقوة السلاح وسرقوا من خزنة حديدية مالاً ومجوهرات... وشعبة المعلومات كشفت هويتهم وأوقفت اثنين منهم

LBCI
خبر عاجل
03:42

معلومات للـLBCI عن لقاء بخاري-الراعي : بكركي توافق المملكة على المواصفات التي تحدث عنها السفير السعودي بحسب ما أكد المسؤول الاعلامي في بكركي على سؤال للـLBCI

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة