لبنان يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي

لبنان عاد للعب دوره الطبيعي في الامم المتحدة

تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك إستعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعد أن سددت البعثة بناء على تحاويل مالية واردة لحسابها مؤخرا" المساهمتين السنويتين المتوجبتين عن العامين ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.



وبذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة.