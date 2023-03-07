ميقاتي بحث مع مازرنوفا وطراف في سبل دعم القطاع الخاص في لبنان

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع نائبة المدير العام والمسؤولة عن سياسة الجوار مع الشرق في المفوضية الأوروبية والمسؤولة عن تنمية القطاع الخاص كاترينا مازرنوفا وسفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف في سبل دعم القطاع الخاص اللبناني ودعوة اللبنانيين والنواب الى الإسراع في إقرار إعادة هيكلة القطاع المصرفي لأنه من دون قطاع مصرفي قوي لا يمكن للاقتصاد ان بتنفس وينمو.



وأعلنت مازرنوفا بعد اللقاء:"جئنا الى لبنان الذي هو شريك مهم مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، واستفسرنا عن التطورات والأوضاع السياسية، وبحثنا أيضا في الخطوات التي يجب القيام بها من أجل اطلاق الرسمي لبرنامج الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد اتفاق الإطار الذي عقد السنة الماضية، ووضعنا رئيس الوزراء في المستجدات بشأنه، وأشار إلى ان العديد من الاتفاقات مع الصندوق لا تزال تنتظر الاقرار النهائي في مجلس النواب".



أضافت: "زيارتنا أيضا تأتي للنظر في كيفية استخدام ادواتنا وخبرتنا لمساعدة القطاع الخاص مباشرة، والفرص المتاحة للعمل معه بفاعلية أكثر".