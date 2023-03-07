الملف الرئاسي حضر في لقاء البخاري - الراعي

البخاري ذكّر بأن بلاده لا تتدخل بالأسماء المطروحة للرئاسة

عاد الحراك الدبلوماسي الى الواجهة والذي بدأه السفير السعودي وليد البخاري من بكركي على ان يتبعه بسلسلة جولات على عدد من القيادات.



وبحسب المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض، أشار البخاري إلى تفاؤله، مذكراً بأن بلاده لا تتدخل بالأسماء المطروحة للرئاسة، لكنّها تدعم مواصفات رئيس إنقاذي لا يكون منغمسا بالفساد السياسي والمالي.



وردا على سؤال للـLBCI حول ما إذا كانت بكركي تتفق مع السعودية وباقي الدول التي اجتمعت في باريس حول مواصفات الرئيس، أجاب المسؤول الإعلامي في بكركي بالإيجاب.



كذلك، وضع البخاري الراعي في أجواء لقاء باريس الذي جمع خمس دول للتباحث في الشأن اللبناني، حيث كان تأكيد على أهمية التزام لبنان بخريطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي وغيرها من الإصلاحات.



كما تطرق السفير السعودي للمبادرات التي تقوم بها مختلف الدول لخلق شبكة أمان للبنان، مشددا على أن المملكة تحث القيادات اللبنانية على تحمل المسؤولية أمام الانهيار الاقتصادي الحاصل والخروج بحل للأزمة الرئاسية.