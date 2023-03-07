الحلبي: المعدل الوسطي العام للمدارس التي فتحت وقامت بالتدريس بصورة طبيعية بلغ نحو ٨٠%

الحلبي: الدفعة الأولى وهي ١٠٠ دولار أميركي كحد أقصى مرتبطة بالحضور والإنتاجية

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أنه تبين من البيان الاحصائي، أن المعدل الوسطي العام للمدارس التي فتحت وقامت بالتدريس بصورة طبيعية بلغ نحو ٨٠ بالمائة.



وأشار التقرير إلى أن أنظمة المعلوماتية في الوزارة تعمل بصورة طبيعية وأن الدفعة الأولى وهي ١٠٠ دولار أميركي كحد أقصى مرتبطة بالحضور والإنتاجية ، يتم دفعها نقدا، وسوف تصل إلى جميع المعلمين والعاملين في التربية في العاشر من الشهر الحالي عبر شركات تحويل الاموال.



وأمل الحلبي بأن يصبح التجاوب غدا كاملا في كل المناطق اللبنانية .