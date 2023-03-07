إجتماع وزاري للبحث في شؤون المطار

إجتماع وزاري للبحث في شؤون المطار

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعًا وزاريًا بعد ظهر اليوم خصص للبحث في شؤون المطار.



وخصص الإجتماع لبحث سبل تعزيز إجراءات السلامة العامة في المطار.



كذلك، تقرر الإبقاء على التوقيتين الصيفي والشتوي، وسيتم إعتبارًا من منتصف ليل 25 - 26 آذار الحالي تقديم الساعة ساعة واحدة عملًا ببدء التوقيت الصيفي.

