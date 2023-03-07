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بري عرض الأوضاع مع السفيرة الفرنسية واستقبل سليم ومولوي

أخبار لبنان
2023-03-07 | 08:26
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بري عرض الأوضاع مع السفيرة الفرنسية واستقبل سليم ومولوي
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بري عرض الأوضاع مع السفيرة الفرنسية واستقبل سليم ومولوي

بري عرض الأوضاع مع السفيرة الفرنسية واستقبل سليم ومولوي

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الفرنسية آن غريو حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وعرض رئيس المجلس الأوضاع الأمنية وآخر المستجدات خلال استقباله وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم.

وبعد الظهر، بحث الرئيس بري الأوضاع العامة لاسيما الأمنية خلال لقائه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي.



أخبار لبنان

نبيه بري

آن غريو

موريس سليم

بسام المولوي

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