سلام تناول مع فارينا الإجراءات الواجب إعتمادها بعد إدراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي

سلام تناول مع فارينا الإجراءات الواجب إعتمادها بعد إدراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي

إستقبل وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في مكتبه في الوزارة مديرة المكتب الإقليمي للتعليم في المنطقة العربية في منظمة الأونيسكو كوستانزا فارينا. وتناول البحث في مجالات التعاون والإجراءات الواجب إعتمادها بعد إدراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر في 25 كانون الثاني الماضي.



وتعمل الأونيسكو بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، الوصي على معرض رشيد كرامي الدولي، ووزارة الثقافة على بلورة خطة عمل من شأنها الحفاظ على المعرض هندسيًا وإستعادة مكانته الثقافية والإقتصادية كونه معلم حضاري نموذجي في عاصمة الشمال طرابلس خصوصًا وحوض البحر المتوسط عمومًا.