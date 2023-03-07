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نصرالله ممثلا بالنائب فضل الله من طهران: نشهد فصلا جديداً من الحرب الاقتصادية.. ونحن أمام ولادة معادلات دولية وإقليمية جديدة
أخبار لبنان
2023-03-07 | 09:45
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نصرالله ممثلا بالنائب فضل الله من طهران: نشهد فصلا جديداً من الحرب الاقتصادية.. ونحن أمام ولادة معادلات دولية وإقليمية جديدة
نصرالله ممثلا بالنائب فضل الله من طهران: نشهد فصلا جديداً من الحرب الاقتصادية.. ونحن أمام ولادة معادلات دولية وإقليمية جديدة
رأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنّ الحروب الاعلامية والاقتصادية هي واحدة من أوجه الحرب على دولنا وشعوبنا، فحملات التضليل والتشويه والتحريض تتطلب بذل المزيد من الجهد لفضح المشروع المعادي وأدواته من خلال جهاد التبيين والتصدي للحرب الناعمة، وبثِّ الوعي والمعرفة لدى شعوب أمتنا، وإعادة صياغة أدوات المواجهة الثقافية والسياسية بما يتلائم مع حجم التحديَّات وطبيعة الأدوات التي يستخدمها أعداؤنا.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها بالنيابة عنه النائب حسن فضل الله الذي مثله في افتتاح ملتقى ديبلوماسية المقاومة الذي نظمته وزارة الخارجية الإيرانية في طهران تكريمًا لذكرى الديبلوماسي الإيراني الراحل حسين شيخ الاسلام بمشاركة وزير الخارجية الإيرانية حسين عبداللهيان وأركان الوزارة الحاليين والسابقين وعدد من السفراء المعتمدين في ايران وهيئات فكرية وثقافية ايرانية.
وقال: "على المقلب الاقتصادي، فإنّنا نشهد فصلا جديداً من الحرب الاقتصادية بتشديد الحصار وفرض العقوبات محاولة تقويض العملات الوطنية وهو ما نراه في لبنان وإيران والعراق وسوريا، وهذه الحروب لها منبع واحد هو الولايات المتحدة الأميركية التي لا تكتفي بهذا القدر بل تحاول منع الدول من تطوير إمكاناتها، بما فيها الطاقة النووية السلمية، كما هو الحال مع الجمهورية الاسلامية، وإطلاق التهديدات ضدها، أو منع استثمار الثروات الطبيعية، أو تطوير التعاون بين الدول التي ترفض الهيمنة الأميركية، في المقابل فإنَّ الجمهورية الاسلامية ومعها دول عديدة وحركات المقاومة تواصل الصمود وتحقيق الانجازات".
وأضاف: "لاننا في عالم متغيِّر، فنحن أمام ولادة معادلات دولية وإقليمية جديدة، وبات واضحًا أنَّ الجمهورية الاسلامية من خلال قدراتها في الميادين المختلفة، ومن خلال حضورها الديبلوماسي هي شريك أساسي في عالم الغد، ورغم الحصار والعقوبات فإنَّها تقدِّم النموذج على قدرة الدول والشعوب المتشبثة باستقلالها وحريتها واكتفائها الذاتي على تجاوز الصعوبات، وفرض نفسها في المعادلات الدولية. فاليوم يُحسب لها حساب أساسي في هذا المضمار، وهي قادرة على مواجهة التهديدات الخارجية وخصوصًا التي يمثلها تهديد الكيان الصهيوني، ومعها شعوب أمتنا ومقاوميها".
وأشار الى ان "مقاومتنا في لبنان، ورغم كل الحروب بأنواعها المختلفة، ورغم التضليل والتشويه والحصار والعقوبات، فإنَّها تتصدَّى لكلِ محاولات إخضاع بلدها وتقويض بنيان دولته، وتدمير اقتصاده، وهي تدرك أنَّ حجم ما أنجزته في الميدان كان كبيرًا، وقد أجهضت بالتعاون مع حلفائها، مشاريع إقليمية ودولية إلى حد دفَعَ أعداءها إلى التفتيش عن أي وسيلة للرد على تلك الإنجازات، بما فيها الوسائل الاقتصادية والمالية، ومع كل الاستهداف الخارجي لبلدنا، فإنَّ المقاومة تتقدَّم إلى الأمام في بناء القدرات، وفرض المعادلات في البر والبحر، ومن بين إنجازاتها الكثيرة أنّها فرضت على العدو وقف مشروعه التوسعي في الجغرافيا، وهو ما جعله يرتد إلى الداخل، فطرده من لبنان أسقط حلمه التوسعي، ووضع حدًّا لهيبة جيشه الذي قهرته إرادة المقاومين في لبنان وفلسطين، فشريان حياة هذا الكيان هي في حياة جيشه الذي لا ديمومة له من دون شن الحروب والاستيلاء على أراضي جديدة، وهو بات أمرًا صعبًا، ولم يعد بمتناول اليد، وسهلًا كما كان في السابق، ولذلك يقر الكثير من قادة العدو أنَّهم في بدايات مرحلة التفكَّك في ظلِّ صراعاتهم الداخلية".
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