بخاري يستقبل السفير البريطاني لدى لبنان..

بخاري يستقبل السفير البريطاني لدى لبنان.. ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مقر إقامته باليرزة اليوم، السفير البريطاني لدى لبنان هاميش كاول.



وتم خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.