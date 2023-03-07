الملف الرئاسي على الطاولة مجددًا…

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هل عاد النبض إلى مباحثات الملف الرئاسي؟ مؤشرات كثيرة تسير في هذا الإتجاه.أولى هذه المؤشرات، زيارة قام بها السفير السعودي وليد البخاري إلى بكركي إستهل بها سلسلة زيارات سيقوم بها في الفترة المقبلة.لماذا بكركي أولًا؟ بحسب مصادر ديبلوماسية الرسالة الأساس من زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي هي التأكيد على أهمية الميثاقية المسيحية لمقاربة الإستحقاق الرئاسي.أمام البطريرك أعاد البخاري التأكيد أن المملكة لا تتدخل بالأسماء وهي ستدعم أي رئيس يحمل خطة إنقاذية.كما أضاف أنه، وبالتعاون مع الدول الأربع الأخرى المشاركة في لقاء باريس، وضعت مواصفات الرئيس الإنقاذي غير المنغمس بالفساد السياسي والمالي، مواصفات لم تخف بكركي تأييدها وذلك ردًا على سؤال للـLBCI.كذلك، وبحسب المعلومات، سئل البخاري خلال لقاء بكركي عن ما يحكى عن تقارب مع عدد من الدول قد يأتي على حساب لبنان، فأجاب مؤكدًا أنه لا ولن يكون هناك أي تسوية على حساب لبنان. وأضاف أن الدول تعمل على تشكيل شبكة أمان دولية للبنان في مواجهة تحدياته وأزماته.ثاني هذه المؤشرات حراك ديبلوماسي لافت. فبحسب ما علمت الـLBCI، شهد يوم الإثنين لقاءًا جمع البخاري بالسفيرة الفرنسية آن غريو. هذا اللقاء تخلله تنسيق للمواقف وإعادة التأكيد على التركيز على المواصفات الرئاسية وعدم الإنزلاق في مسار التسميات.ثالث المؤشرات زيارة قامت بها السفيرة الفرنسية آن غريو إلى عين التينة، علمت الـLBCI أن الإستحقاق الرئاسي كان نقاشًا أساسيًا خلالها، علمًا أنه من اللافت أنها المرة الثانية التي تزور فيها غريو بري خلال العشرين يومًا الماضية.هذا في وقت أفادت معلومات للـLBCI بأن بكركي ليست في موقع المتفرج بما يتعلق بالإستحقاق الرئاسي. فمساعيها مستمرة، وبحسب المعطيات، تمكن وسطاؤها الذين يجولون على قيادات مسيحية بارزة من التوصل إلى وضع عدد من الأسماء تشهد توافقًا من أطراف متعارضة.