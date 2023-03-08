في طرابلس... مصادرة كمية من اللحوم والأسماك غير الصالحة للأكل ومواد غذائية فاسدة

بلدية طرابلس صادرت لحوما واسماكا ومواد غذائية وأتلفتها

واصلت دوريات دائرة الرقابة الصحية في بلدية طرابلس، تقدمها رئيس الدائرة محمد أمون بمؤازرة الشرطة البلدية، حملة الكشف على الملاحم ومحال المواد الغذائية والمطاعم في طرابلس، وتمكنت من مصادرة كمية من اللحوم والأسماك غير الصالحة للأكل ومواد غذائية فاسدة جراء انتهاء الصلاحية، وذلك بعد ورود معلومات ورصد لعملية بيعها في الاسواق، حيث تم إتلاف المصادرات بإشارة القضاء المختص.