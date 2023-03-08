المفتي قبلان: المطلوب رئيس وطني يحمل لبنان على كتفيه بعيدا عن السمسرة السياسية والزواريب الدولية

المفتي قبلان: ما يجري في البلد لعبة دولية محلية وليس قدرا

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن المطلوب رئيس وطني يحمل لبنان على كتفيه بعيدا عن السمسرة السياسية والزواريب الدولية.



وقال في بيان: "لأننا في أكبر أيام الله المقرونة بحفيد رسول الله الأعظم محمد بن عبدالله إمام العدل الأكبر والحق الأعظم وهو يوم الإمام المهدي بما يعنيه من نور الأبدية وميزان رحمتها وصراط حقها ومشكاة أنوارها الأزلية والموعود الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، أناشد القوى السياسية أن توحدوا بالحقيقة وأغيثوا هذا الشعب المظلوم، واطفئوا نار الكارثة، واتحدوا قبل الخراب. وبصراحة أكثر: هناك من يريد إنقاذ البلد مقابل من يعمل على توريط البلد بلعبة بيع وشراء ودكاكين شخصية، والمطلوب تعبئة مشاعر وطنية وإنقاذ البلد بخلفية عائلة لبنانية واحدة، والفراغ السياسي لن يدوم، والحقن السياسية فاسدة، وإغراق البلد بالحقد الطائفي محرقة، وللقادة السياسيين أقول: القائد تاجر أمل ومبتكر حلول، والسيرة الذاتية لبعض الزعامات لا تزيد عن حجم معدتها، والمطلوب رئيس وطني يحمل لبنان على كتفيه بعيدا عن السمسرة السياسية والزواريب الدولية، وما يجري في البلد لعبة دولية محلية وليس قدرا، ولبنان أكبر من أن يكون هدية للشياطين".