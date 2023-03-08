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اجتماع ضمّ ميقاتي ووزير الدفاع وقائد الجيش: الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون

أخبار لبنان
2023-03-08 | 05:33
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اجتماع ضمّ ميقاتي ووزير الدفاع وقائد الجيش: الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون
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اجتماع ضمّ ميقاتي ووزير الدفاع وقائد الجيش: الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون

عرض اوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش

في اجتماع جمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بوزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون ظهر اليوم في السرايا، جرى الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون حفاظا على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش.

كما تم خلال الاجتماع عرض اوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش. 
 
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمالة رأس اجتماعا ضم وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وقائد الجيش، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام  للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.

وتم خلال الاجتماع البحث في الحاجات المالية للجيش والاسلاك الامنية كافة.

أخبار لبنان

امن وقضاء

ميقاتي

وزير الدفاع

قائد الجيش

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