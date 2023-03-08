فرونتسكا: تحسين تمثيل المرأة اللبنانية في مواقع صنع القرار أمر ضروري

فرونتسكا: لنقف جميعا دعماً لحقوق المرأة

غردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر حسابها على تويتر، قائلة: "في المضي قدمًا، يحتاج لبنان إلى كل إمكانات وإبداع جميع مواطنيه من أجل التعافي وإعادة بناء مستقبل أفضل. إن تحسين تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وفي جميع المجالات والقطاعات الحيوية أمر ضروري. لنقف جميعا دعماً لحقوق المرأة".