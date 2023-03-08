فرونتسكا: تحسين تمثيل المرأة اللبنانية في مواقع صنع القرار أمر ضروري

في المضي قدمًا، يحتاج #لبنان إلى كل إمكانات وإبداع جميع مواطنيه من اجل التعافي وإعادة بناء مستقبل أفضل. إن تحسين تمثيل #المرأة في مواقع صنع القرار وفي جميع المجالات والقطاعات الحيوية أمر ضروري. لنقف جميعا دعماً لحقوق المرأة. #يوم_المراه_العالمي pic.twitter.com/40aajuiLoZ
— Joanna Wronecka (@JWronecka) March 8, 2023
في المضي قدمًا، يحتاج #لبنان إلى كل إمكانات وإبداع جميع مواطنيه من اجل التعافي وإعادة بناء مستقبل أفضل. إن تحسين تمثيل #المرأة في مواقع صنع القرار وفي جميع المجالات والقطاعات الحيوية أمر ضروري. لنقف جميعا دعماً لحقوق المرأة. #يوم_المراه_العالمي pic.twitter.com/40aajuiLoZ