لمناسبة اليوم العالمي للمرأة...مسابقة ambassador for a day

لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وضمن فعاليات مسابقة ambassador for a day او سفيرة ليوم واحد التقى عدد من السفراء في لبنان بـ12 فائزة تتراوح أعمارهن بين 15 و 18 عامًا ، تسنّت لهنّ الفرصة للقاء عشرة سفراء في لبنان كألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وغيرها. لقاءٌ تمّ في خلاله ضمّ كل فائزة الى سفير لقضاء يوم معه ومع طاقم السفارة بهدف بناء المهارات لدى الشباب في الدبلوماسية والثقة والقيادة.