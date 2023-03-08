قضايا بيروتية على طاولة نواب بيروت

قضايا بيروتية ناقشها كل من نواب بيروت وضاح الصادق، إدغار طرابلسي، نيكولا الصحناوي، نبيل بدر وعماد الحوت.



اللقاء كان للتداول بشؤون عامة ولشرح اقتراح القانون المقدّم من التيار الوطني الحر في 15 / 7 / 2022 الرامي الى استحداث بلديتين في بيروت (بيروت الأولى وبلدية بيروت الثانية) كل منهما تتألّف من إثني عشر عضوا.