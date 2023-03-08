وفد نيابي في ستوكهولم... مخزومي: الاتفاق مع صندوق النقد السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والسعودية لطالما رعت لبنان

سلسلة لقاءات للوفد النيابي اللبناني في للسويد

برزت زيارة لوفد نيابي للعاصمة السويدية ستوكهولم يضم كل من النواب فؤاد مخزومي، رازي الحاج، بلال الحشيمي، أديب عبد المسيح، وغسان سكاف، إضافة إلى المستشارة السياسية للنائب مخزومي السيدة كارول زوين، والمستشار المالي والاقتصادي الدكتور هنري شاوول، وممثل سفارة السويد في لبنان السيد جوزف حايك. وتهدف الزيارة إلى إطلاع المسؤولين الأوروبيين على الأزمة الراهنة في لبنان.



واجتمع الوفد مع كل من المبعوثة الخاصة للسويد إلى منظمة التعاون الإسلامي والحوار بين الثقافات والأديان السفيرة أولريكا ساندبرغ، والمدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية السيد داغ جوهلين دانفيلت، والمديرة العامة لشؤون الاتحاد الأوروبي السيدة إيفا شوغرن، وكبيرة المستشارين ونائبة رئيس وحدة المؤسسات المالية الدولية لاين فيكستوروم روسفال، والأمين العام للبرلمان السويدي السيد إنغفار ماتسون. كما اجتمع الوفد مع لجنة شؤون الاتحاد الأوروبي ولجنة الدستور في البرلمان السويدي، ومع أعضاء لجنة المال ولجنة سوق العمل ولجنة التأمين الاجتماعي في البرلمان. وكان الوفد قد استهل زيارته بلقاء الجالية اللبنانية في السويد.



وأكد مخزومي، خلال لقاءاته، على أن للمملكة العربية السعودية دور كبير في دعم لبنان، معتبرا أن المملكة لطالما رعت لبنان، وحمته خلال السنة الاخيرة بخمس مظلات، بدءاً من إعلان جدة مروراً بالمبادرة الخليجية واجتماع نيويورك والبيان السعودي – المصري المشترك، وصولاً إلى البيان السعودي – القطري المشترك. وشدد على أن هذه المظلات تعدّ شبكة أمان دولية للبنان وخريطة طريق لإنقاذه من أزمات.



وجدد مخزومي التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبراً أنه ممر إلزامي للإصلاحات والسبيل الوحيد لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، واستعادة علاقاته مع المملكة ودول الخليج.



من جهة أخرى، شدد مخزومي على أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تنتظم قبل انتخاب رئيس للجمهورية سيادي إنقاذي من خارج المنظومة الفاسدة وبعيد عن الفساد المالي أو السياسي، وعن كل المتورطين بالفساد، على أن يمتلك برنامجاً إصلاحياً واضحاً وفعالاً. كذلك شدد على ضرورة استقلالية القضاء.