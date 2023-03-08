الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفد نيابي في ستوكهولم... مخزومي: الاتفاق مع صندوق النقد السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والسعودية لطالما رعت لبنان

أخبار لبنان
2023-03-08 | 08:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفد نيابي في ستوكهولم... مخزومي: الاتفاق مع صندوق النقد السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والسعودية لطالما رعت لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وفد نيابي في ستوكهولم... مخزومي: الاتفاق مع صندوق النقد السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والسعودية لطالما رعت لبنان

سلسلة لقاءات للوفد النيابي اللبناني في للسويد

برزت زيارة لوفد نيابي للعاصمة السويدية ستوكهولم يضم كل من النواب فؤاد مخزومي، رازي الحاج، بلال الحشيمي، أديب عبد المسيح، وغسان سكاف، إضافة إلى المستشارة السياسية للنائب مخزومي السيدة كارول زوين، والمستشار المالي والاقتصادي الدكتور هنري شاوول، وممثل سفارة السويد في لبنان السيد جوزف حايك. وتهدف الزيارة إلى إطلاع المسؤولين الأوروبيين على الأزمة الراهنة في لبنان.

واجتمع الوفد مع كل من المبعوثة الخاصة للسويد إلى منظمة التعاون الإسلامي والحوار بين الثقافات والأديان السفيرة أولريكا ساندبرغ، والمدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية السيد داغ جوهلين دانفيلت، والمديرة العامة لشؤون الاتحاد الأوروبي السيدة إيفا شوغرن، وكبيرة المستشارين ونائبة رئيس وحدة المؤسسات المالية الدولية لاين فيكستوروم روسفال، والأمين العام للبرلمان السويدي السيد إنغفار ماتسون. كما اجتمع الوفد مع لجنة شؤون الاتحاد الأوروبي ولجنة الدستور في البرلمان السويدي، ومع أعضاء لجنة المال ولجنة سوق العمل ولجنة التأمين الاجتماعي في البرلمان. وكان الوفد قد استهل زيارته بلقاء الجالية اللبنانية في السويد.

وأكد مخزومي، خلال لقاءاته، على أن للمملكة العربية السعودية دور كبير في دعم لبنان،  معتبرا أن المملكة لطالما رعت لبنان، وحمته خلال السنة الاخيرة بخمس مظلات، بدءاً من إعلان جدة مروراً بالمبادرة الخليجية واجتماع نيويورك والبيان السعودي – المصري المشترك، وصولاً إلى البيان السعودي – القطري المشترك. وشدد على أن هذه المظلات تعدّ شبكة أمان دولية للبنان وخريطة طريق لإنقاذه من أزمات.

وجدد مخزومي التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبراً أنه ممر إلزامي للإصلاحات والسبيل الوحيد لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، واستعادة علاقاته مع المملكة ودول الخليج.

من جهة أخرى، شدد مخزومي على أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تنتظم قبل انتخاب رئيس للجمهورية سيادي إنقاذي من خارج المنظومة الفاسدة وبعيد عن الفساد المالي أو السياسي، وعن كل المتورطين بالفساد، على أن يمتلك برنامجاً إصلاحياً واضحاً وفعالاً. كذلك شدد على ضرورة استقلالية القضاء.

أخبار لبنان

مخزومي

صندوق النقد الدولي

السعودية

LBCI التالي
أسرار الصحف 08-03-2023
الصحة في تقريرين عن كورونا اليوم وأمس: 203 إصابات وحالتا وفاة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-03-07

معلومات للـLBCI عن لقاء بخاري-الراعي : بخاري أكد للراعي أن السعودية ليس لديها شخصية معينة تدعمها للرئاسة لكنها تتحدث عن رئيس انقاذي ليس منغمسا بالفساد السياسي والمالي

LBCI
أخبار دولية
2023-03-07

البرازيل تحقّق باحتمال تلقّي بولسونارو مجوهرات من السعودية من دون التصريح عنها

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-06

مخزومي من ستوكهولم: لانتخاب رئيس سيادي غير متورط بفساد مالي او سياسي ويحمل برنامجا إنقاذيا

LBCI
أخبار دولية
2023-03-06

السعودية تودع 5 مليار دولار في البنك المركزي التركي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:29

فرنجية: الانتخاب الرئاسية يجب أن يتوفر فيها حضور ثلثي مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
12:20

هيئة التشريع والإستشارات: الابقاء موقتاً على عقد التشغيل الحالي مع كهرباء زحلة ضمن الشروط نفسها

LBCI
أخبار لبنان
12:15

موفدا من الراعي... الاب بو نجم يزور باسيل

LBCI
امن وقضاء
11:24

رويدة عبدالله عزّ الدّين غادرت منزل ذويها ولم تَعُد...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:29

فرنجية: الانتخاب الرئاسية يجب أن يتوفر فيها حضور ثلثي مجلس النواب

LBCI
فنّ
2023-02-27

سيرين عبد النور عن غياب الضمير: "الأذى مجاني بالجملة والمفرق"

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-16

قوى الأمن تعمّم أوصاف شخص مجهول الهويّة أصيب بوعكة صحية أدّت إلى فقدانه الوعي

LBCI
أخبار دولية
10:27

وزير الدفاع الأميركي يلتقي السيسي في زيارة للقاهرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:42

عبد اللهيان وصل الى تركيا..فماذا في جعبته؟

LBCI
أخبار لبنان
06:41

قضايا بيروتية على طاولة نواب بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:39

لمناسبة اليوم العالمي للمرأة...مسابقة ambassador for a day

LBCI
أخبار لبنان
04:05

العبسي مستقبلا رئيس الحكومة: الحوار والتواصل أساس انقاذ لبنان... ميقاتي: المسار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

الأوركسترا العربية الوطنية تكرّم الفنان وليد توفيق في Dearborn الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

منتجات نسائية أغلى سعراً من منتجات الرجال .. فما الأسباب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ماذا يفعل وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في العراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مريم ورنا إبتكرتا أجمل التصاميم من النفايات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف يمكن تفادي زحمة مطار بيروت؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:12

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
08:34

تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

الحماسة على صيرفة هذه المرة ضعيفة... ما السبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الجنرال رمى قنابله السياسية في كل الإتجاهات... فهل فتح معركته الرئاسية؟

LBCI
حال الطقس
00:13

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
فنّ
04:21

سوزان نجم الدين عن الناجين من الزلزال: "يا ريتهم ماتوا"

LBCI
أخبار لبنان
05:33

اجتماع ضمّ ميقاتي ووزير الدفاع وقائد الجيش: الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون

LBCI
صحف اليوم
23:36

أسرار الصحف 08-03-2023

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة