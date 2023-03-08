موفدا من الراعي... الاب بو نجم يزور باسيل

في اطار لقاءاته المستمرة مع مختلف المرجعيات والقيادات لمتابعة البحث في الاستحقاق الرئاسي، زار راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران انطوان بو نجم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للمرة الثالثة في منزله في البياضة، موفدا من البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، واتسم اللقاء بالايجابية.