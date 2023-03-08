منتجات لبنانية مصنعة يدويًا عبر سيدات في سوق بلدي إفتتحته جمعية كلنا عيلة

منتجات لبنانية مصنعة يدويًا عبر سيدات في سوق بلدي إفتتحته جمعية كلنا عيلة

إيمانًا بقدرة المرأة على العمل ومواجهة أصعب الظروف، إفتتحت جمعية كلنا عيلة سوقًا بلديًا القائم على دعم منتجات لبنانية مصنعة يدويًا عبر سيدات، وذلك لمحاولة دعمهن في مجالات عملهن.